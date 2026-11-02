В Татарстане зафиксировали сокращение популяции лисиц

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В Татарстане за год уменьшилась численность лисиц. Если в 2025 году в республике насчитывалось около 6,1 тыс. особей, то в 2026 году этот показатель составил 5 тыс. Об этом сообщили РИА Новости в Госкомитете РТ по биоресурсам.

При этом в большинстве российских регионов популяция лисиц, напротив, увеличилась или остается стабильной. В частности, рост численности за последние годы зафиксировали как минимум в 11 регионах страны.

Так, в Саратовской области за год количество лисиц выросло более чем на четверть и достигло примерно 11 тыс. особей. В Астраханской области показатель увеличился почти на 22% – до 5,7 тыс., а на Чукотке за два года – более чем на 20%, до 8,3 тыс.

В Тюменской области популяция за год выросла на 219 особей и составила около 6,9 тыс. В Ханты-Мансийском автономном округе прибавилось примерно 300 лисиц – теперь их насчитывается более 8,9 тыс.

Вместе с тем в некоторых регионах численность животных остается стабильной. Небольшой прирост также отмечается в Пензенской области, Еврейской автономной области и Пермском крае.