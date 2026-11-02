Суд рассмотрит новое дело экс-лидера ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова

В Московском суде Казани сегодня состоялось предварительное слушание по новому делу бывшего главы ОПГ «Хади Такташ», Радика Галиакберова, он же Раджа. Для этого его этапировали обратно в столицу Татарстана из колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за другие преступления.

Помимо него на скамье подсудимых еще один предполагаемый участник ОПГ «Хади Такташ» и двое предпринимателей – Ринат Фархутдинов, Вадим Сошников, Рафаиль Хамдеев.

Их всех обвиняют в убийстве одного из предпринимателей в 1998 году. По версии следствия, бизнесмена «заказал» конкурент, желавший завладеть его бизнесом. Мужчину застрелили в подъезде собственного дома.

На следующем заседании суд приступит к рассмотрению дела. Уже известно, что оно пройдет при участии суда присяжных.