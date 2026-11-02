Около 1 тыс. мероприятий ждет Казань в рамках Дня народного единства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана в рамках празднования Дня народного единства с октября по декабрь пройдет около 1 тыс. мероприятий. Об этом сообщила замглавы Казани Гузель Сагитова на деловом понедельнике.

В частности, 4 ноября, в День праздника, горожан ждут несколько ярких событий: IV городской фестиваль «Душа народов», который организует ДК жилого массива Кадышево в санатории «Крутушка», выставка «Одна страна – одна семья» в ДК жилого массива Вознесенское, композиция «Музыка Единства» от студии творческого развития «Оперение»

«Одно из самых ярких мероприятий республиканского масштаба пройдет 3 ноября в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Здесь состоится гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», – добавила Сагитова.

Активное участие в праздновании Дня народного единства примет студенческая молодежь Казани. Так, 3 ноября на Казанской набережной впервые состоится шествие студенческой молодежи. Около 1 тыс. студентов вузов и ссузов в народных костюмах и с флагами пройдут по набережной, демонстрируя единство представителей разных народов и студентов из разных стран мира.

Кроме того, большая программа запланирована в спортивных учреждениях города. В день праздника в манеже Искандер состоится Кубок Казани по регби, в торговом центре Корстон пройдет турнир по шахматам среди ветеранов, а в спортивном комплексе Дан – соревнования по греко-римской борьбе.