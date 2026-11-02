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Общество 2 ноября 2026 08:27

На 84-м году скончался заслуженный врач Татарстана из РКБ Леонид Рыбкин

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На 84-м году скончался заслуженный врач Татарстана из РКБ Леонид Рыбкин
Фото: Пресс-служба РКБ

Заслуженный врач Республики Татарстан, ветеран РКБ Леонид Рыбкин скончался на 84-м году, сообщает пресс-служба больницы.

Рыбкин работал в РКБ более 50 лет и занимал должности заместителя главного врача и заведующего организационно-методическим отделом. Он активно занимался развитием больницы, а его предложения по организации коечного фонда были одобрены на государственном уровне и были внедрены в другие больницы.

Кроме того, Рыбкин, будучи участником коллегии Минздрава РТ, отстаивал право жителей сел на получение медпомощи и выступал за сохранение фельдшерско-акушерских пунктов.

«Его профессионализм, принципиальность и неравнодушие к чужой боли останутся примером для коллег и всех, кто знал его», — сказали в РКБ.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

#РКБ Татарстана #минздрав татарстана #некролог
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