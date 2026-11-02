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Происшествия 2 ноября 2026 03:50

МЧС России предупредило о взломе своего мобильного приложения

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Мобильное приложение МЧС было взломано злоумышленниками в результате массированной кибератаки, из-за чего населению была разослана некая фейковая информация. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

«В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования», – заверили в министерстве.

О какой именно фейковой информации идет речь, в сообщении ведомства не уточняется. У корреспондента «Татар-информа» приложение продолжает функционировать. Последнее по времени предупреждение, размещенное там, связано с туманом, который может опуститься ночью и утром местами на территории Татарстана.

Накануне злоумышленники взломали сайты Росстата и его территориальных управлений, включая Татарстанстат. Их работа не возобновлена до сих пор.

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#МЧС России #кибератака
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