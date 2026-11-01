Общественные туалеты Казани перешли на зимний режим работы

С 1 ноября общественные туалеты Казани переходят на зимний режим работы. В комитете внешнего благоустройства исполкома города уточнили, что расписание скорректировано с учетом сезонности: световой день стал короче, темнеет раньше, а с понижением температуры прогулки на открытом воздухе становятся менее продолжительными, поэтому время работы уборных сокращается. В зависимости от расположения объекты будут открываться с 8:00 до 10:00 и закрываться с 20:00 до 22:00.

Всего в Казани работают 64 общественных туалета: 15 павильонов модульного типа, 42 сетевых модульных туалета и 7 стационарных объектов. Они расположены в востребованных местах отдыха и на ключевых городских маршрутах.

Уборные доступны посетителям парка им. Горького, парка им. Урицкого, парка «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевского леса, парков «Сосновая роща» и «Калейдоскоп», сквера по ул. К. Тинчурина, парка Петрова и территории у ДК им. Саид-Галиева. Также общественные туалеты работают на оживленных улицах – Петербургской, Островского, Р. Зорге, Н. Ершова, пр. Ямашева и Сибирском тракте.