Зарплаты рабочих в Татарстане за год выросли на 16%

В сентябре в Татарстане насчитывалось 8,7 тыс. активных вакансий для рабочего персонала. Это на 10% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Медианная предлагаемая зарплата достигла 116,1 тыс. рублей, увеличившись за год на 16%. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru, передает «Коммерсантъ».

Самые высокие зарплаты работодатели предлагали сварщикам – в среднем 201,2 тыс. рублей. Машинистам готовы были платить 182,3 тыс. рублей, монтажникам – 180,8 тыс. рублей, малярам, штукатурам и отделочникам – 180 тыс. рублей.

За год сильнее всего выросли зарплатные предложения для кладовщиков и приемщиков товаров – на 60%. Для машинистов рост составил 44%, для монтажников – 29%. Зарплаты маляров, штукатуров и отделочников, а также электромонтажников и электромонтеров увеличились на 19%.

По данным аналитиков hh.ru, в некоторых профессиях работодатели предлагают значительно больше, чем рассчитывают получать соискатели. Самый большой разрыв зафиксировали у сварщиков: компании готовы платить им 201,2 тыс. рублей при зарплатных ожиданиях кандидатов в 122,3 тыс. рублей.

У маляров, штукатуров и отделочников разница между предложениями работодателей и ожиданиями соискателей составляет 65,9 тыс. рублей, у монтажников – 60,3 тыс. рублей. При этом у механиков, сервисных инженеров и операторов производственных линий ситуация обратная: их зарплатные ожидания выше предложений работодателей.