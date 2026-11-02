Нижнекамск и Якутск откроют «Маленькую Якутию» в казанском ЦУМе

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском ЦУМе откроется павильон «Маленькая Якутия» – совместный проект Нижнекамска и города-побратима Якутска. Открытие запланировано на 4 ноября, сообщил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Он отметил, что в этот же день Нижнекамск примет участие в республиканском конкурсе «Культурная столица Татарстана». Делегация города даст старт проекту на площадке Центра уникального мастерства в Казани.

Для гостей подготовят концертную программу, ярмарку ремесел, интерактивные площадки и встречи с земляками. По словам главы района, это важное событие для Нижнекамска, особенно в год 60-летия города.

Беляев пригласил жителей, которые 4 ноября будут находиться в Казани, посетить Центр уникального мастерства и поддержать нижнекамскую делегацию.

Кроме того, глава района напомнил о предстоящих праздниках – Дне народного единства, который отмечается 4 ноября, и Дне Конституции Республики Татарстан, 6 ноября.

В честь Дня народного единства сегодня в 15:00 в Доме народного творчества состоится большой праздничный концерт. Творческие коллективы города и района совместно с Домом дружбы народов представят культуру и традиции народов, проживающих на территории Нижнекамского района. С 14:00 для гостей будут работать выставка и интерактивные площадки.

Радмир Беляев поздравил жителей с наступающими праздниками, пожелав крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов в делах на благо Нижнекамска и Татарстана. Он также пригласил горожан принять участие в праздничных мероприятиях.