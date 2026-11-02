Волонтеры из Татарстана передали на СВО автомобили и стройматериалы

Стройматериалы на общую сумму 1,2 миллиона рублей передали бойцам СВО активисты общественной организации «Казанские суворовцы».

На фронт для строительства блиндажей, пунктов временной дислокации и командных пунктов были отправлены крепеж, профнастил, рубероид и прочие стройматериалы. Также были переданы десять легковых автомобилей для мобильных огневых групп – на машинах либо разместят турельные установки, с помощью которых бойцы будут сбивать воздушные цели, либо будут использовать их для подвоза продовольствия и боеприпасов. Также были отправлены огнетушители, турели и теплоизоляционные материалы.

Фото: © «Казанские суворовцы»

«Каждый такой груз – это наша общая вера, наш общий труд, наша общая любовь к родной земле и к тем, кто сегодня стоит на ее защите. Пока в тылу бьются сердца неравнодушных людей, пока предприятия откликаются, а волонтеры не покладая рук доставляют помощь – наш дух не сломить. Мы – единое целое. Тыл и фронт. Старшее поколение и молодежь. Татарстан и вся Россия. В этом единстве – наша главная сила, которая ведет нас к главной цели», – рассказал председатель общественной организации «Казанские суворовцы» Анвар Низамиев.

Собрать гуманитарный груз помогли многочисленные коммерческие организации, а также жители Татарстана, которые жертвовали свои средства.