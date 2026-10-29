«Единая Россия» закрепила в бюджете приоритеты развития Татарстана

Госдума приняла в первом чтении главный финансовый документ страны, в котором «Единая Россия» закрепила приоритеты развития государства и поддержки граждан. Как отметил депутат Госдумы Марсель Шайдуллин, принятие федерального бюджета в первом чтении – важнейший этап формирования стабильного будущего как для всей страны, так и для Татарстана, сообщает официальный портал партии.

«Как депутат, представляющий в парламенте Альметьевский округ, и человек, который долгие годы руководил муниципальными районами нашего нефтяного края, я привык оценивать законы через призму реальных потребностей жителей. За каждым заложенным в Москве триллионом рублей стоят конкретные дворы, дороги, школы, больницы и благополучие людей в наших городах и селах», – сказал Шайдуллин.

Парламентарий напомнил, что Татарстан традиционно является одним из ключевых локомотивов социально-экономического развития России, и новый трехлетний бюджет дает республике колоссальные возможности для продолжения этой работы. «Нас, представителей юго-востока Татарстана, особенно радует жесткая фиксация социальных обязательств: от колоссального "детского" бюджета в 10 триллионов рублей до индексаций материнского капитала и пенсий», – подчеркнул он.

Шайдуллин уточнил, что ко второму чтению фракция «Единая Россия» внесет блок поправок по поддержке села и развитию территорий. «Для нашего юго-восточного региона, где промышленная мощь тесно переплетена с сильными аграрными традициями, это стратегический приоритет. Как член профильного Комитета, я буду детально контролировать, чтобы федеральные программы доходили до каждого поселения», – пообещал депутат.

Он рассказал, что на недавних личных приемах жители юго-востока поднимали вопросы инфраструктуры. «Это и асфальтирование дорог вроде Ютазинского тракта, и укрепление берегов рек в Яна-Юл для защиты от паводков, и строительство моста через реку в деревне Маняуз (Азнакаевского района), ремонт дорог в деревне Татарская Дымская (Бугульминского района), строительство объездной дороги города Заинск. Все эти задачи ложатся в основу нашей работы с федеральными программами развития», – сказал он.

Говоря о модернизации образования и культуры, Шайдуллин отметил, что федеральное финансирование капремонта школ, детских садов и учреждений СПО даст новый импульс колледжам и техникумам, готовящим кадры для нефтяной и смежных отраслей. Программы обновления сельских домов культуры, музеев и библиотек помогут сберечь культурные очаги юго-востока республики.

Отдельный безусловный приоритет бюджета, по мнению парламентария, – всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям. «Наш сплоченный юго-восточный регион вносит огромный вклад в общее дело. Наши районы регулярно формируют и отправляют многотонные колонны гуманитарных грузов на передовую. Федеральные гарантии станут надежным подспорьем для близких наших бойцов», – убежден депутат.

Подводя итоги первого чтения, Шайдуллин назвал бюджет сбалансированным и устойчивым. «Впереди – кропотливая работа над поправками ко второму чтению. Моя главная цель в Государственной Думе – отстаивать интересы Татарстана и добиваться того, чтобы каждый рубль из девятнадцати национальных триллионов эффективно работал на повышение качества жизни жителей нашего родного края», – заключил он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев ранее обозначил важнейшие критерии бюджета для «Единой России» – социальная направленность, соответствие целям развития страны, которые ставит Президент, и финансирование Народной программы. «Представленный Правительством документ этим критериям соответствует, поэтому наша фракция единогласно поддержала его в первом чтении. Работу над бюджетом мы начали еще в ходе избирательной кампании и продолжили уже с новым составом фракции «Единой России». В проработке документа активно участвовали наши депутаты – ветераны спецоперации. Их позиция позволила усилить бюджетные решения», – сказал он.

По словам Якушева, в бюджете предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий, повышение МРОТ и поддержку семей с детьми, включая финансирование единого пособия и индексацию материнского капитала. «Учтены положения Народной программы «Единой России» по развитию системы образования, строительству и капремонту школ и детских садов. Существенные средства закладываются на здравоохранение, лекарственное обеспечение и модернизацию первичного звена. Необходимое финансирование направят на поддержку участников специальной военной операции и их близких», – разъяснил он.

Ко второму чтению в соответствии с поручением Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева партия внесет ряд поправок, добавил Якушев. Они касаются развития территорий, расширения социальных льгот и поддержки села. «Для нас принципиально важно, чтобы бюджетные решения отвечали реальным запросам людей, укрепляли социальную защищенность граждан и открывали новые возможности для развития России», – подчеркнул он.

В частности, «детский» бюджет трехлетки составит 10 триллионов рублей – их направят на выплату единого пособия на детей, это порядка 8 миллионов получателей ежегодно. Более 2 миллионов семей получат материнский капитал: его размер в следующем году составит 778,5 тыс. рублей на первого ребенка и более миллиона – на второго (если не был получен на первого). Горячее питание в школах будут получать 5,8 миллиона детей. Система долговременного ухода в следующем году охватит 185 тысяч человек, помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний получат почти 800 тысяч человек.

За трехлетний период планируется отремонтировать более 2400 школ и 982 детских сада, а также 269 общежитий. Запланирован ремонт и оснащение 754 учреждений СПО. Заложены средства на поставку 9 тыс. школьных автобусов. Также в бюджете предусмотрены средства на переоснащение более 600 библиотек, модернизацию 163 музеев и 427 сельских домов культуры, ежегодную поддержку 100 детских и кукольных театров. Будет благоустроено более 15 тыс. общественных пространств и столько же дворов. 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта в субъектах и приобретение в общей сложности 10 тыс. автобусов и трамваев. На реализацию национальных целей развития и нацпроектов предусмотрено более 19 трлн рублей.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия активно работала над документом вместе с Кабмином и в комитетах Госдумы. «На собрании фракции было принято единогласное решение поддержать документ в первом чтении. Мы будем работать над поправками ко второму чтению. Эти средства будут направлены на усиление ключевых направлений Народной программы. Уверен, Правительство доработает все наши замечания и предложения», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что бюджет сбалансирован – он реалистичный и устойчивый. По его словам, доходы бюджета растут независимо от санкций, одновременно снижается его зависимость от нефти и газа. «При распределении финансирования учтены приоритеты, поставленные Президентом: это полное обеспечение потребностей обороны и безопасности, включая защиту военнослужащих, участников СВО, ветеранов и членов их семей, выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, устойчивое развитие экономики, прежде всего достижение технологического суверенитета», – сказал он.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами Правительства заявил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению нужно сохранить расходы по приоритетным направлениям Народной программы: социальная поддержка граждан, здравоохранение, наука, сельское хозяйство, инфраструктура, поддержка регионов.

Также важно конкретно определить направления финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, включая перераспределение средств или образование дополнительных расходов. Медведев поручил депутатам фракции при необходимости проработать с Правительством вопрос дополнительного финансирования, а также подготовить и обеспечить принятие соответствующих постановлений Госдумы.