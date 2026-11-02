В Binance опровергли использование «медовой ловушки» для взлома криптобиржи

Версия об использовании «медовой ловушки» для взлома криптобиржи Binance, приведшего к краже более 6 млрд долларов, не соответствует действительности. Об этом заявила соосновательница Binance И Хэ.

Предположение, что сотрудник криптобиржи состоял в романтических отношениях со шпионкой из КНДР, что и привело к успеху кибернападения, широко распространилось в Сети. «Эта история звучит более драматично, но это неправда. ZachXBT такого не говорил», – написала И Хэ в социальной сети X (прежде Twitter).

Соосновательница Binance таким образом отреагировала на пост Alpha Wire. В записи утверждалось, что «по новым, пока не подтвержденным данным» DevOps-инженер Binance состоял в романтических отношениях с сотрудницей спецслужб Северной Кореи и в день взлома оставил свой ноутбук без присмотра. Также в тексте было сказано, что источником этой информации считается криптодетектив и OSINT-аналитик ZachXBT.

ZachXBT, он же Закари Волк, – американский исследователь блокчейна и специалист по анализу открытых источников информации (OSINT), известный независимыми расследованиями мошенничеств, афер и краж в криптовалютном бизнесе.

О кибератаке на криптобиржу Binance стало известно 30 октября. По предварительной версии, хакеры получили доступ к личному ноутбуку одного из DevOps-инженеров. Это позволило им проникнуть в сервисную систему и провести несанкционированные транзакции по выводу средств.

Binance в качестве меры предосторожности на время приостановила вывод средств с кошельков клиентов. На данный момент пользователям частично возвращена возможность вывода средств.

Уже в день взлома биржа объявила о начале возвращения активов клиентам, пострадавшим от кибератаки. Для этого площадка выделила 6,34 миллиарда долларов собственных средств. К 1 ноября компания отчиталась о восполнении примерно 95% от общей суммы похищенных активов.