В исполкоме Казани объяснили, почему в городе растет число платных парковок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани за последние 20 лет количество автомобилей увеличилось втрое и по итогам 2025 года достигло примерно 500 тыс. На фоне роста числа машин городские власти продолжают расширять сеть муниципальных парковок и пересматривать тарифы, сообщили газете «Республика Татарстан» в исполкоме Казани.

По данным муниципалитета, сейчас в городе работает около 16,4 тыс. мест на муниципальных парковках. В часы пик транспортная система испытывает повышенную нагрузку, поэтому организация платных стоянок должна помочь упорядочить движение и увеличить пропускную способность улиц.

«Одним из эффективных способов разгрузки улично-дорожной сети является организация муниципальных парковок. Это позволяет упорядочить дорожное движение, повысить пропускную способность улиц», – пояснили в исполкоме.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Там также добавили, что расширение парковочного пространства предусмотрено Комплексной схемой организации дорожного движения Казани с перспективой до 2030 года. Парковочные места создают на муниципальной земле в пределах существующей геометрии дорог.

Повышение тарифов на отдельных участках связано с высокой загруженностью парковок. Как уточнили в исполкоме, при определении стоимости учитывают оборачиваемость машино-мест и уровень их заполненности.

«Основными критериями правильно выбранного тарифа являются оборачиваемость парковочных мест, а также их загрузка – она не должна превышать 85% и опускаться ниже 30%», – отметили в муниципалитете.

При этом пользоваться муниципальными парковками бесплатно можно с 19:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют организовать 196 новых платных машино-мест на улице Рихарда Зорге. Кроме того, на 38 существующих участках намерены повысить стоимость парковки.