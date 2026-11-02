В Лениногорском районе прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

В селе Керлигач Лениногорского района состоялся шестой благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. Собранные средства направят на изготовление маскировочных сетей для военнослужащих.

Этой работой занимается волонтерская группа «С любовью и молитвами» под руководством Эльмиры Уламасовой, которая объединяет жителей 18 сел и деревень. Помимо сетей, добровольцы готовят и другую помощь для бойцов. Только за октябрь они сплели 77 маскировочных сетей, сшили 35 дождевиков и подготовили более 5,5 тыс. пакетиков с чаем.

Часть собранной гуманитарной помощи волонтеры передали прямо на концерте депутату и активисту СВО Валерию Тигру, который посетил мероприятие вместе с супругой Ириной. Он планирует доставить груз военнослужащим в ближайшее время.

«Концерт был очень трогательным. Порой трудно было сдерживать слезы – настолько глубоким и душевным было исполнение. Мы должны помогать. Это наш долг», – рассказал Валерий Тигр.

В ходе мероприятия он также вручил благодарственные письма волонтерам за их работу.

Фотографии предоставлены пресс-службой Валерия Тигра