На Kazan Digital Week обсудили цифровизацию энергетики

На площадке международного форума Kazan Digital Week прошел круглый стол «Цифровизация в энергетике». Модератором выступил директор департамента ИТ Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) Эдуард Беляев. Спикеры обсудили применение искусственного интеллекта, цифровых двойников и предиктивной аналитики, обеспечение информационной безопасности энергообъектов, а также подготовку кадров для отрасли, сообщает пресс-служба форума.

В дискуссии приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, ректор Академии туризма МУТПТ Масрур Саидзода, руководитель интеллектуальной лаборатории цифровых сетей «Россети Управление имуществом» Антон Петров, заведующий лабораторией «Устойчивое энергетическое развитие» Института энергетики НАН Белоруссии Татьяна Зорина, директор по ИТ «Татэнерго» Роман Булатов, руководитель по цифровизации СИБУР «Казаньоргсинтез» Николай Крушельницкий, руководитель поддержки продаж «Тдата» Мария Даньшина и директор по развитию АйСиЭл Софт Максим Кантарович.

В приветственном слове Карпов отметил, что цифровые технологии уже стали частью повседневной работы энергетики. Среди перспективных направлений он выделил цифровые двойники энергообъектов, позволяющие моделировать работу оборудования и проверять сценарии развития энергосистемы. По его словам, в Татарстане развиваются цифровые подстанции и технологии анализа диспетчерских переговоров с помощью нейросетей. «На примере сетевой компании, где созданы цифровые двойники, это позволило сократить количество диспетчерских пунктов в шесть раз. Их было 65, а стало 10», – сказал он.

Антон Петров рассказал о проверке оборудования на соответствие требованиям информационной безопасности. По его словам, в 2025 году в реестре оборудования, допущенного к применению в электроэнергетике группы компаний «Россети», были представлены два производителя, а сейчас их около 30. В 2026 году лаборатория также получила 72 заявки на проведение испытаний. «Мы открыты к диалогу со всеми участниками рынка, будем активно делиться нашими требованиями, обсуждать их, проводить методологические консультации с тем, как можно пройти у нас испытания. Но в целом мы нацелены на то, что мы хотели бы унифицировать с производителями и другими коллегами наши требования к информационной безопасности», – сказал Петров.

Роман Булатов отметил, что цифровизация энергетики имеет свою специфику: ключевым требованием остается надежность инфраструктуры, а внедрение новых технологий должно учитывать импортозамещение и информационную безопасность. По его словам, использование ИИ требует прежде всего качественных и систематизированных данных. «Пока не приведем в порядок данные, смысла внедрять поверх этого нейросети и так далее никакого нет, это будут просто игрушки», – подчеркнул он.

Татьяна Зорина представила исследование методик построения цифровых двойников децентрализованных систем теплоснабжения – локальных котельных, тепловых пунктов и автономных источников тепла, не объединенных общей диспетчерской системой. Она отметила, что методы, разработанные для крупных централизованных сетей, нельзя напрямую переносить на такие объекты из-за различий в оборудовании, сборе данных и режимах работы. В качестве перспективного решения исследователи предложили гибридные модели, сочетающие физическое описание системы с адаптацией на основе данных.

Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов подчеркнул, что развитие технологий требует опережающей подготовки специалистов. По его словам, университетам необходимо теснее взаимодействовать с компаниями, чтобы учитывать будущие потребности отрасли и готовить кадры с учетом изменений в энергетике и ИТ. «Мы должны работать на опережение, понимать, какой специалист нужен через три года, через пять лет, десять лет, потому что мир меняется очень быстро. Здесь образовательным учреждениям, высшим учебным заведениям, тем более в области энергетики, надо работать совместно с компаниями с точки зрения того, куда стремится мир в этом направлении, как будет развиваться и какие специалисты в конечном итоге будут нужны», – сказал он.

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, выступят более 1 тыс. спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровые технологии в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные системы мобильности. Впервые форум прошел в 2020 году.