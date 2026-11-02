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Общество 2 ноября 2026 11:04

Казанская телебашня засияет праздничной подсветкой 4 и 6 ноября

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На казанской телебашне 4 и 6 ноября включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Световое оформление подготовят ко Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана, сообщили в филиале РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

4 ноября на фоне российского триколора на медиафасаде появится поздравление «С Днем народного единства».

6 ноября телебашню оформят в цветах герба Татарстана. На экране будут транслировать поздравление с Днем Конституции республики на русском и татарском языках.

Праздничная подсветка будет работать в оба дня с 17:30 до 23:00.

#подсветка #казанская телебашня #день народного единства #день конституции татарстана #ноябрьские праздники
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