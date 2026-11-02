Юрист Аграновский: за каждый час задержки рейса положена компенсация 100 рублей

Туристы вправе вернуть деньги за билет и получить компенсацию за каждый час задержки авиарейса, если она не вызвана чрезвычайными обстоятельствами. Сумма исчисляется 100 рублями за каждые 60 минут, рассказал «Абзацу» адвокат Дмитрий Аграновский.

Аграновский разъяснил, что компенсация за задержки рейса регламентируется статьей 120 Воздушного кодекса РФ, где указано, что за каждый час просрочки предусмотрена компенсация в размере 100 рублей, если задержка не вызвана чрезвычайными обстоятельствами. Если задержка составила более 30 минут, компания обязана вернуть стоимость даже невозвратного билета.

Для возврата стоимости билета и получения компенсации путешественнику нужно предоставить документы, подтверждающие факт покупки, включая чек и посадочные талоны. Обращение в авиакомпанию возможно как по почте, так и при личном визите. Основаниями для отказа в выплате могут быть атака беспилотников и плохая погода – на этот случай специалист посоветовал заранее оформлять страховку от вероятных ЧС.