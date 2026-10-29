В Нижнекамске открылся пункт раздельного сбора отходов

В Нижнекамске заработал новый пункт раздельного сбора отходов, где жители могут сдать вторсырье и получить консультацию по сортировке. Площадка РСО разместилась у торгового центра «Лента» и будет принимать посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00.

В пункте организован прием 8 фракций: алюминиевых и консервных банок, пластика ПВД и ПНД, бумаги (кроме картона), текстиля, стекла, батареек и мелкой бытовой электроники.

На месте посетителей консультируют специалисты по раздельному сбору, также есть возможность участвовать в экологических акциях и получать за это полезные эко-сувениры.

Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев отметил, что для промышленного города экологическая работа особенно важна. По его словам, в рамках программы «Зеленый свет» поддерживаются экологические инициативы и к ним привлекаются жители, ведь забота о природе начинается с простых привычек, которые каждый может внедрить в повседневную жизнь.

Ранее регоператор восточной зоны РТ уже запустил пункт раздельного сбора отходов в Набережных Челнах. Площадка востребована у горожан, вовлеченных в практику ответственного потребления и экологических инициатив. За текущий год в нем было собрано более 8 тонн вторсырья, а число посетителей достигло порядка 1 тыс. человек.

Генеральный директор ООО «Гринта» Евгения Фагимова отметила, что пункт раздельного сбора отходов – это не просто точка приема вторсырья, а настоящий центр экологической культуры для жителей Нижнекамска. Она добавила, что каждый сможет внести свой вклад в сохранение экологии, и приятно видеть, как растет интерес к разумному потреблению, особенно среди молодежи.

Важная задача таких пространств – не только обеспечить возможность сдать отходы, но и помочь людям разобраться в правилах сортировки, понять ценность вторичных ресурсов и превратить это в привычку.

Семейный пример экологической культуры показали жители Нижнекамска – Дамир и его дочь Мадина, ученица 4 класса, которые принесли в пункт РСО 20 кг отработанных батареек. Дамир отметил, что такие простые действия помогают знакомить детей с ответственным отношением к окружающей среде на практике, и выразил радость, что в городе появилось место по приему вторсырья. Мадина рассказала, что всегда собирала батарейки и вместе с родителями сдавала их на разных экологических акциях, а теперь рада приходить в новый пункт, помогать природе, участвовать в конкурсах и получать приятные бонусы.