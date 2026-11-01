Сборная России победила на международной олимпиаде по географии

Российская сборная заняла первое место в командном и индивидуальном зачетах Международной молодежной олимпиады по географии MY-GEO 2026, сообщило Русское географическое общество (РГО).

По данным РГО, состязания прошли в три тура. Акцент сделали на практически ориентированные задания: школьники решали задачи, приближенные к работе профессиональных географов, включая полевые исследования, анализ данных и разработку предложений по развитию территории.

В командном зачете российская сборная опередила участников из других стран. Второе место разделили команды Бангладеш и Абхазии, третье – сборные Приднестровья, Италии и Пакистана.

Абсолютным победителем олимпиады стал московский школьник Сергей Дудин. Золотые медали в индивидуальном зачете также получили Юлия Зайцева, Михаил Перунов, Тимофей Попов, Денис Смирнов и Бекболат Тулигенов. Всего жюри вручило 32 награды участникам из десяти стран и территорий.