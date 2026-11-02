Юрист Головина объяснила, какие требования школы могут быть незаконными

Школьный устав не может противоречить федеральным и региональным законам, а требования, которые ухудшают положение учеников по сравнению с законодательством, применять нельзя. Об этом «Челнинским известиям» рассказала юрист Людмила Головина.

По ее словам, устав – учредительный документ школы и основа ее внутренней жизни. Он определяет права и обязанности учеников, педагогов и родителей, правила приема, режим занятий и структуру управления. При этом документ занимает нижнюю ступень в правовой иерархии и должен соответствовать Конституции России, федеральным, региональным и муниципальным законам.

Школы могут самостоятельно устанавливать правила внутреннего распорядка, режим занятий и требования к внешнему виду учеников, если эти вопросы не урегулированы вышестоящими нормативными актами. Проект устава готовит коллектив учреждения, но утверждает его учредитель.

Головина также отметила, что подпись родителя об ознакомлении с уставом не делает незаконные требования правомерными. Обязанность соблюдать правила школы возникает у учеников в силу закона, однако распространяется только на те положения, которые соответствуют законодательству.

Если родители считают требования школы незаконными, сначала они могут обратиться к администрации или управляющему совету учреждения. Следующий шаг – управление образования. Также можно подать жалобу в прокуратуру, а в крайнем случае оспорить конкретное требование или действия педагога в суде.

В качестве основного документа для защиты прав учеников и их семей юрист рекомендует использовать федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании».