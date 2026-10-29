Почти 2 тыс. студентов зарегистрировались на III сезон конкурса «Благоустрой!»

Завершился прием заявок на участие в третьем сезоне Национального студенческого конкурса «Благоустрой!» по разработке проектов благоустройства городской среды. Принять участие в мероприятии изъявили желание почти 2 тыс. студентов архитектурно-строительных факультетов из 152 вузов и 73 регионов страны. Из 876 заявок – 509 индивидуальных и 367 командных, сообщают организаторы события.

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минстроя РФ по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он направлен на профориентацию студентов архитектурных направлений вузов в области комплексного благоустройства, а также на формирование библиотеки креативных решений для регионов.

Попробовать свои силы могут студенты в возрасте от 17 до 35 лет – как индивидуально, так и в составах команд до пяти человек. Гран-при конкурса в размере 1 млн рублей достанется автору лучшего проекта по благоустройству. В свою очередь победителей в каждой номинации ждут по 300 тыс. рублей призовых, архитектурная экспедиция и стажировки в ведущих архитектурных бюро страны.

«Качество городской среды становится фактором удержания молодежи и привлечения специалистов, тем более что молодые люди часто являются главными пользователями уличных пространств и спортивной инфраструктуры. <...> Для участников важно погрузиться в процесс развития городской среды, предложить рациональные решения и получать обратную связь от ведущих профессионалов отрасли», – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

На этот раз более половины участников конкурса – студенты 3-го и 4-го курсов, а под разработку конкурсных проектов представлено 122 объекта (вдвое больше, чем в 2025-м) из 62 регионов страны. Конкурсантам предстоит создать архитектурные концепции в восьми номинациях на выбор. Речь идет о благоустройстве парков, набережных, центральных площадей, территорий, прилегающих к объектам религиозного значения, общественных пространств в городах «Золотого кольца России» в опорных населенных пунктах, в малых городах и исторических поселениях с населением до 50 тыс. жителей, от 50 тыс. до 100 тыс. жителей и от 100 тыс. до 300 тыс. жителей.

Больше всего объектов предложено в номинациях «Опорные населенные пункты с населением до 50 тыс. человек» и «Территории у объектов Русской православной церкви» (в России насчитывается свыше 460 мужских и 480 женских монастырей). В малых городах и исторических поселениях, где древние обители часто являются градообразующими объектами, благоустройство не только создает привлекательное рекреационное пространство, но и стимулирует развитие экономики и рост предпринимательской активности населения. .

В следующем, 2027 году, 27 февраля, в Минстрое России финалисты конкурса представят проекты перед федеральной экспертной комиссией и поборются за главный приз. Лучшие работы полуфиналистов, финалистов и победителей рекомендуют к реализации по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.