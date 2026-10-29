Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт назначат 1 ноября

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 1 ноября в связи с концертом в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Дополнительная электричка № 7602 отправится из Казани в 11.00 и прибудет на станцию Аэропорт в 11.20.

Поезд № 7601 со станции Аэропорт проследует в 12.50 и будет в Казани в 13.25.

Пригородный поезд № 7604 отправится со станции Казань в 14.20, прибудет на станцию Аэропорт в 14.40.

Электричка № 7603 отправится со станции Аэропорт в 14.50, в Казани она будет в 15.10.

Поезд № 7606 сообщением Казань – Аэропорт отправится в 18.09 и прибудет в 18.40.

Вводится также электричка № 7605 отправлением со станции Аэропорт в 21.50 и прибытием на станцию Казань в 22.18.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, отметили в пресс-службе.