Студотряды восьми регионов Приволжья обсудили в Казани научные разработки

В столице Татарстана состоялась II Окружная научно-практическая конференция «Сейчас самое время». Мероприятие объединило 39 участников из восьми регионов Приволжского федерального округа, которые представили 34 научные статьи, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Сегодня студенческие отряды давно перестали быть исключительно историей про работу руками. Все больше молодых людей стремятся к интеллектуальному труду, к исследованиям и созданию новых технологических решений. И движение отвечает на этот запрос: появляются первые научные отряды», – заметил по этому поводу директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов и заместитель председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«В студенческих отрядах Татарстана, например, уже действует такой отряд, созданный на базе университета. Его участники официально трудоустроены и ведут исследования в области энергетического машиностроения и утилизации газовых отходов нефтехимических предприятий», – пояснил он.

Конференция нацелена на выявление и поддержку молодых ученых, на популяризацию научной деятельности среди участников Российских студенческих отрядов, а также на внедрение современных решений в практику организации труда. Работа велась по трем ключевым секциям: естественно-научные разработки, исследования в сфере гуманитарных наук, передовой опыт студотрядов из разных регионов. По итогам конференции будет выпущен сборник научных статей с последующим размещением в РИНЦ.

Год назад, в октябре 2025-го, студотряды Татарстана приняли участие в I Окружной научно-практической конференции, прошедшей в рамках XV Юбилейного слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа. По ее итогам был издан сборник из 29 научных статей 36 авторов.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи РТ в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.