Ученые России оценят вклад высшей школы Казани в развитие образования

Всероссийская научная конференция «Казань как центр светского и духовного образования в истории Российского государства» пройдет в столице Татарстана 2−4 ноября. Ее участниками станут ученые, краеведы, аспиранты и студенты, представляющие научные школы и общественные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Владивостока, Иркутска, Абакана, Якутска и других городов России, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Основная задача форума – всестороннее рассмотрение вклада высшей школы Казани в развитие образования и просвещения, роль и значение города как пространства диалога и взаимообогащения различных культурных и религиозных традиций. Особое внимание будет уделено изучению мусульманского наследия Казани и Поволжья, как традиционных центров исламской культуры и просвещения в России», – отметили в министерстве.

Конференция пройдет в Казанском федеральном университете. Ее заседания состоятся по четырем секциям: «Императорский Казанский университет – старейший классический университет на Востоке России, историко-культурный, градостроительный и архитектурный памятник», «Казанские духовная академия и духовная семинария − центры религиозно-нравственного просвещения, светская и церковная профессура», «Ислам в Поволжье: традиции и современность, «Деятельность и значение Миссионерского отделения Казанской духовной академии».

Конференция посвящена объявленному Году единства народов России и проводится в рамках научно-исследовательского проекта «Государственно-конфессиональные отношения в России: история и вектор развития».