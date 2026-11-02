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Общество 2 ноября 2026 12:19

Досрочная выплата зарплаты в ноябре: кого коснется в РТ

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Досрочная выплата зарплаты в ноябре: кого коснется в РТ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые жители РТ получат заработную плату за октябрь раньше положенного срока. Это связано с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции РТ. Кого коснется данная мера – в обзоре «Татар-информа».

На этой недели татарстанцы отметят сразу два праздника – 4 и 6 ноября – эти дни станут праздничными нерабочими. Соответственно, те жители республики, которым обычно начисляют зарплату 4-го числа месяца, получат ее 3 ноября.

Кроме того, татарстанцам, получающим зарплату 6-го, 7-го или 8-го числа месяца, в ноябре ее выплатят 5 ноября. При этом досрочная выплата никак не повлияет на ее размер.

Напомним, что, помимо двух праздников, на этой неделе у татарстанцев два рабочих дня – 3 и 5 ноября – будут сокращенными на один час каждый.

#зарплата #зарплаты #ноябрьские праздники #полезная информация
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