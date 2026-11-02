В Нижнекамском районе планируют создать две ОЭЗ и крупный логистический хаб

В Нижнекамском районе появятся две особые экономические зоны – «Зеленая долина-2» и «Алабуга-Нижнекамск», а также логистический мегахаб «Темпо-Порт». Об этом на деловом понедельнике рассказал первый замруководителя Исполнительного комитета Нижнекамского района Марсель Хайрутдинов.

Он отметил, что общий объем инвестиций в три проекта составит 446 млрд рублей. Их реализация позволит создать 3 801 рабочее место.

Крупнейшим проектом станет ОЭЗ «Зеленая долина-2» с объемом инвестиций 299 млрд рублей. Здесь планируется создать 1 841 рабочее место. Проект предусматривает развитие глубокой переработки зерна и импортозамещение в производстве метионина. Ожидается, что он также привлечет смежные производства в сферах упаковки, логистики и сервиса и обеспечит стабильные налоговые поступления. Активная фаза реализации намечена на 2026–2028 годы.

Еще 130 млрд рублей планируют инвестировать в ОЭЗ «Алабуга-Нижнекамск», где предполагается создать 1 500 рабочих мест. Проект направлен на привлечение технологических партнеров и развитие промышленной кооперации. Проектирование и создание инфраструктуры запланированы на 2026–2027 годы, запуск первых резидентов – с 2028 года.

Третьим крупным проектом станет логистический мегахаб «Темпо-Порт». Объем инвестиций составит 17 млрд рублей, здесь планируют создать 460 рабочих мест. Прогнозируемые налоговые поступления оцениваются в 19,1 млрд рублей. Благодаря реализации проекта Нижнекамский район рассчитывает получить статус «порта двух морей» – Черного и Каспийского. Комплекс позволит привлечь дополнительные грузопотоки, создать таможенную зону и снизить логистические издержки предприятий. Первую очередь планируется запустить в 2027 году.

Хайрутдинов также сообщил, что в районе функционируют семь аккредитованных промышленных парков, в которых размещаются 36 резидентов.

В частности, промпарк «Камские Поляны» предлагает инвесторам 23,8 га свободных площадей, 18 МВт свободной электрической мощности, 28,2 тыс. кубометров воды в сутки и 7 тыс. кубометров газа в час. На площадке имеются готовые инженерные сети, арендная плата отсутствует. Это создает условия для размещения энергоемких производств.

Свободные территории также имеются в третьей очереди промпарка «Нижнекамск» – 26,36 га и промпарке «Южный» – 39 га.

Отдельно докладчик остановился на развитии территории опережающего развития «Нижнекамск». В настоящее время в реестре числятся 19 резидентов, из которых 14 уже запустили производства. Общий объем инвестиций достиг 8,7 млрд рублей, создано 1574 рабочих места.

В целом инвестиционный портфель Нижнекамского района составляет 394 млрд рублей. В него входят 15 реализованных проектов, 19 проектов в активной стадии и семь на предынвестиционном этапе. За 2025–2026 годы состоялось 10 заседаний Инвестиционного совета.