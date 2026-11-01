В Казани роботы «Папочка» и «Сыночек» стали победителями «Битвы роботов» на KDW
На полях форума Kazan Digital Week 2026 прошел 4-й сезон Международного чемпионата «Битва роботов». В финале сразились 32 команды из пяти стран.
В номинации «Битва мини-роботов до 1,5 кг» победу одержала московская команда SonBots с роботом «Сыночек». Второе место заняла GosTeam из Екатеринбурга (робот «Тюлень»), третье – Steel Warriors из Новосибирска (Night Fury V13).
В категории «Битва роботов до 110 кг» победила Daddy Bots из Санкт-Петербурга с роботом «Папочка». Второе место завоевала бразильская команда UFO Combat с ABDUCOW, третье – Fierce Roc из Китая с Iron Scrap.
Всего организаторы получили 313 заявок из 16 стран. В отборочных этапах за выход в финал боролись 144 команды из 11 стран.