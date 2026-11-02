Какие части тела должна прикрывать женщина в намазе

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Ауратом (частями тела, которые следует прикрывать) женщины во время совершения намаза считается все тело, за исключением овала лица и кистей рук. Об этом сообщил секретарь шариатского комитета при Совете улемов ДУМ РТ Ахмад Абу Яхья.

Он отметил, что соблюдение правил аурата обязательно, а в противном случае намаз не будет засчитан.

«Согласно ханафитскому мазхабу, есть три мнения насчет стоп: 1) стопы являются ауратом как во время намаза, так и вне его; 2) во время намаза стопы не считаются ауратом, но вне его они являются ауратом; 3) стопы не относятся к аурату ни в намазе, ни вне его», – написал эксперт в своем Телеграм-канале.