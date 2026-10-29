В селе Старое Дрожжаное завершили капремонт поликлиники центральной райбольницы

В селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района Республики Татарстан строители завершили капитальный ремонт поликлиники Дрожжановской центральной районной больницы. Работы выполнены по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Минстрой РТ.

По данным ГИСУ РТ, в ходе ремонта на объекте заменили кровлю и входную группу, установили новые двери и обновили инженерные сети. Также выполнили отделку внутренних помещений и уложили новое напольное покрытие.

Общая площадь здания превышает 3,3 тыс. кв. метров. Дрожжановская ЦРБ оказывает населению стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь. В структуре учреждения – хирургическое, терапевтическое и детское отделения, акушерский стационар, а также стационар дневного пребывания.

Отметим, в Татарстане в текущем году запланирован капитальный ремонт 96 объектов здравоохранения с общим финансированием свыше 3,422 млрд рублей. Из них по республиканским программам – 33 ФАПа, 33 пункта раздачи детского молочного питания и 25 стационаров. Пять поликлиник включены в федеральную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».