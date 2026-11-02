Эксперт Золотов предложил строить перехватывающие парковки у метро в Казани

Поступления от платных парковок в Казани следует использовать для создания новых парковочных объектов, а не на ремонт светофоров и установку дорожных знаков. Такое мнение высказал руководитель Федерации автовладельцев России по Казани Дмитрий Золотов в беседе с газетой «Республика Татарстан».

В исполкоме Казани изданию сообщили, что деньги от муниципальных парковок направляют на развитие городской дорожной инфраструктуры. В частности, на эти средства устанавливают дорожные знаки и цифровые табло на остановках, ремонтируют светофоры и наносят разметку пешеходных переходов.

При этом строительство многоуровневых парковок за счет городского бюджета не предусмотрено.

«В бюджете Казани прямых расходов для строительства многоуровневых парковок не предусмотрено. Капитальное строительство, как правило, выполняется за счет средств вышестоящих бюджетов и частных инвестиций», – сообщили в исполкоме.

Золотов считает, что доходы от платных парковок должны идти непосредственно на развитие парковочной инфраструктуры. В качестве одного из решений он предложил создавать перехватывающие парковки возле станций метро и крупных транспортных узлов.

«Для этого есть отдельные службы со своими бюджетами, при чем тут деньги с парковок? Они должны уходить именно на развитие парковочной инфраструктуры», – отметил эксперт.

По его мнению, также стоит рассмотреть введение резидентных парковок по примеру Москвы, где жители могут оставлять автомобили возле дома за небольшую ежегодную плату при соблюдении определенных условий.

Золотов полагает, что нынешняя организация муниципальных парковок не решает проблему загруженности дорог. По его словам, парковочные места зачастую создают за счет сужения проезжей части, поэтому появление платных участков само по себе не ускоряет движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют организовать 196 новых платных машино-мест на улице Рихарда Зорге. Кроме того, на 38 существующих участках намерены повысить стоимость парковки.