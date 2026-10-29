Топилин назвал бюджет на 2027 год основой для технологического суверенитета РФ

Государственная Дума приняла в первом чтении трехлетний бюджет, который обеспечивает технологическое и социальное развитие страны. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что цифры наглядно доказывают опережающую динамику российской экономики, несмотря на санкционное давление, сообщает официальный портал «Единой России».

Депутат напомнил, что за последние три года ВВП России вырос более чем на 10% – в полтора раза быстрее показателей США и в пять раз выше, чем в Японии.

«Пока в Европе фиксируют дефициты и рост тарифов, мы закладываем в макропрогноз устойчивый рост ВВП еще почти на 6% за грядущую трехлетку. Причем локомотивами выступают именно высокотехнологичные сектора: ИТ-индустрия, фармацевтика, компьютеростроение и машиностроение, показывающие двузначные темпы роста», – уточнил Топилин.

Спикер назвал безусловным приоритетом государственной политики людей, подчеркнув, что все социальные гарантии перед гражданами будут выполнены: они защищены бюджетом на 100%, как заложено в Народной программе «Единой России».

«Экономическая база для этого формируется за счет мощного инвестиционного фильтра. За прошедшие пять лет годовой объем инвестиций в стране удвоился, достигнув 45 триллионов рублей, а в новом бюджете заложен их дальнейший рост еще на 7%. Государство продолжит масштабно привлекать и стимулировать инвестиции в реальный сектор, расширяя поддержку технопарков, свободных экономических зон и программ повышения производительности труда. Такой подход гарантирует нам форсированное достижение полного технологического суверенитета и долгосрочную независимость отечественной индустрии», – заключил он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев ранее обозначил важнейшие критерии бюджета для «Единой России» – социальную направленность, соответствие целям развития страны, которые ставит Президент, и финансирование Народной программы. «Представленный Правительством документ этим критериям соответствует, поэтому наша фракция единогласно поддержала его в первом чтении. Работу над бюджетом мы начали еще в ходе избирательной кампании и продолжили уже с новым составом фракции «Единой России». В проработке документа активно участвовали наши депутаты – ветераны спецоперации. Их позиция позволила усилить бюджетные решения», – сказал он.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами Правительства заявил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению нужно сохранить расходы по приоритетным направлениям Народной программы: социальная поддержка граждан, здравоохранение, наука, сельское хозяйство, инфраструктура, поддержка регионов. Также важно конкретно определить направления финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, включая перераспределение средств или образование дополнительных расходов. Медведев поручил депутатам фракции при необходимости проработать с Правительством вопрос дополнительного финансирования, а также подготовить и обеспечить принятие соответствующих постановлений Госдумы.