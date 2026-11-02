Университет Иннополис окажет экспертную поддержку предприятиям Москвы

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Центр развития промышленной робототехники Университета Иннополис и Московский инновационный кластер договорились о сотрудничестве в сфере промышленной, сервисной и специальной робототехники, а также автоматизации. Об этом сообщили в пресс-службе IT-вуза.

В рамках соглашения специалисты центра будут проводить технологические аудиты предприятий, анализировать производственные процессы и оборудование перед внедрением роботов. Кроме того, они помогут интегрировать робототехнические комплексы в работу компаний и развивать компетенции московских организаций в области автоматизации.

Московский инновационный кластер, в свою очередь, намерен привлекать технологические компании к совместным проектам с университетом и содействовать испытаниям робототехнических решений на городской и промышленной инфраструктуре столицы. Также стороны планируют объединить информацию о разработках, технологических возможностях и потребностях предприятий с помощью платформ i.moscow и «ПромРобо».

Директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов отметил, что сотрудничество позволит центру выйти на крупнейший рынок заказчиков страны. По его словам, разработчики смогут проверять свои решения на технологической инфраструктуре Москвы.

«Это кратно увеличит наполнение карты роботизации, а вместе с доступом к нашим общим партнерам – производителям компонентов и научным институтам – даст все необходимое, чтобы ускорить роботизацию российских предприятий», – приводит его слова пресс-служба.

Первый заместитель генерального директора Московского инновационного кластера Анастасия Новожилова добавила, что партнерство объединит инженерную экспертизу, возможности разработчиков и ресурсы кластера для развития технологической кооперации.

«Мы рассчитываем, что это станет основой для новых совместных проектов и будет способствовать внедрению современных робототехнических решений на предприятиях участников и партнеров кластера», – цитирует ее пресс-служба.