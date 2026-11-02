Движение автобусов в Казани будет изменено из-за Крестного хода 4 ноября

В Казани во время Крестного хода в честь Казанской иконы Божией матери 4 ноября изменят движение автобусов. Об этом сообщает МУП «ПАТП №2».

«Автобусы № 22 и 89 будут следовать по измененной схеме: площадь Тысячелетия – ул. Лево-Булачная (ул. Право-Булачная) – ул. Пушкина – ул. Горького, далее – по маршрутам», – рассказали в организации.

Ограничения будут снимать по мере прохождения Крестного хода. Жителей города призывают заранее планировать свой маршрут.