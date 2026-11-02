Средняя зарплата в Татарстане превысила 100 тыс. рублей

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Татарстан вошел в число российских регионов, где средняя заработная плата превысила 100 тыс. рублей. За год количество таких субъектов увеличилось с 12 до 17, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В октябре 2026 года к регионам с зарплатой выше этой отметки присоединились Татарстан, Амурская область, Забайкальский, Красноярский и Хабаровский края.

Годом ранее в список входили Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Московская, Мурманская и Сахалинская области, Камчатский край, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чукотка и Якутия.

Средняя заработная плата в России в августе 2026 года составляла 103 014 рублей.