Средняя зарплата в Нижнекамском районе достигла почти 125 тыс. рублей

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Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Нижнекамского района составила 124 662 рубля. При этом на градообразующих предприятиях показатель превышает 150 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал первый замруководителя Исполнительного комитета Нижнекамского района Марсель Хайрутдинов.

Он также отметил, что уровень регистрируемой безработицы в районе составляет всего 0,23%. При численности населения 276,8 тыс. человек официально зарегистрированы 388 безработных. На каждого из них приходится 49 вакансий.

Общая потребность в кадрах сегодня достигает 19 тыс. человек. Спрос на специалистов связан в том числе с развитием крупных инвестиционных площадок, строительной отрасли и смежных производств.

Для обеспечения предприятий квалифицированными сотрудниками в районе создан Координационный совет по подготовке кадров. Кроме того, действует система образовательных кластеров, объединяющая все уровни образования – от детского сада и школы до колледжа, вуза и предприятия.

Градообразующие компании участвуют в разработке учебных программ, оснащении лабораторий и организации производственной практики. Это позволяет готовить специалистов с учетом потребностей местных работодателей.

Сегодня профориентационной работой охвачено 82% школьников Нижнекамского района. При этом 65% выпускников девятых классов выбирают профессиональное образование, из них 89% поступают в нижнекамские учебные заведения. До 90% выпускников остаются работать на предприятиях района.

С 2026 года в районе также ведется работа с малым и средним бизнесом по планированию кадровой потребности на пятилетнюю перспективу. Это, по словам Хайрутдинова, позволит предпринимателям заранее формировать заказ на подготовку необходимых специалистов.