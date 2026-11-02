Россияне не рискуют доверять ИИ персональные данные и выражение чувств

Российские пользователи прибегают к помощи систем искусственного интеллекта для решения рабочих задач, но предпочитают действовать самостоятельно, если речь идет об использовании личных данных, принятии важных решений и общении с близкими. Таковы результаты опроса, проведенного почтой Mail совместно с Hi-Tech Mail.

В процессе работы с файлами жители РФ чаще всего доверяют нейросетям редактирование фотографий (43% опрошенных) и рабочих документов (35%). Несколько меньше, 30%, используют ИИ для работы над презентациями и отчетами. Кроме того, 17% респондентов доверяют ему подготовку личных писем.

К передаче информации большим языковым моделям (LLM) россияне подходят по-разному. Большинство опрошенных не готовы доверять нейросетям персональные и финансовые данные – таковых насчитывается 71% и 61% опрошенных соответственно. Еще 32% не рискуют делиться в сети информацией о здоровье. Впрочем, 13% утверждают, что готовы использовать искусственный интеллект для работы с любыми данными.

Если говорить о помехах, мешающих эффективному взаимодействию с LLM, респонденты отнесли самоуверенные ответы (48%), необходимость повторно объяснять контекст (38%), шаблонные формулировки (25%) и слишком длинные ответы (24%). Излишняя вежливость становится препоной для 20%, тогда как неестественный и слишком формальный стиль общения – для 14%.

На этом фоне участники опроса уверены, что языковые модели не заменят общение с близкими, а также что им не стоит полностью делегировать работу с персональными данными и личную переписку. Такие ответы дали по 15% опрошенных. Еще 10% не готовы применять ИИ для задач, связанных с выражением чувств и эмоций. Всего лишь 4% убеждены, что искусственный интеллект справится практически с любой задачей.

Опрос проведен в октябре 2026 года среди читателей Hi-Tech Mail. В исследовании приняли участие 1765 респондентов.