Минцифры Татарстана и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и «Группа Астра», ведущий российский разработчик инфраструктурного ПО, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает Минцифры РТ.

Партнерство направлено на реализацию государственной политики в сфере технологического суверенитета, импортозамещения и развитие современных информационных технологий в регионе.

В рамках соглашения стороны планируют совместную работу по переходу органов государственной власти и местного самоуправления на отечественное программное обеспечение в соответствии с национальным проектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Основным вектором сотрудничества станет комплексный аудит существующей ИТ-инфраструктуры ведомств Татарстана с последующей разработкой планов миграции серверов, рабочих станций, СУБД, систем виртуализации и резервного копирования. На замену иностранным продуктам в информационные системы региона будут внедряться инфраструктурные решения «Группы Астра», включая операционную систему Astra Linux в серверной редакции и службу каталога ALD Pro. Кроме того, соглашение предусматривает определение пилотных площадок для тестирования российских разработок в реальных сценариях госуправления, а также планомерное обучение и повышение квалификации специалистов региональных ИТ-служб.

Подписание документа стало продолжением многолетнего сотрудничества вендора и республики. Ранее Татарстан осуществил самый масштабный в России региональный проект миграции, в ходе которого на Astra Linux было переведено более 150 000 рабочих мест чиновников и сотрудников бюджетных учреждений в 82 министерствах, ведомствах и муниципальных органах власти. Новое соглашение призвано закрепить этот результат, распространить накопленный опыт на весь инфраструктурный контур региона и обеспечить цифровую безопасность государственных систем.

Первый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Альберт Яковлев отметил, что в республике уже проделана колоссальная работа по импортозамещению – рабочие места в министерствах, ведомствах и бюджетных учреждениях успешно переведены на Astra Linux. По его словам, новое стратегическое соглашение – логичный шаг по расширению долгосрочного сотрудничества.

«Теперь в фокусе нашего внимания – комплексный подход: аудит всей остальной ИТ-инфраструктуры, выработка планов миграции на отечественные платформы энтерпрайз-уровня и планомерное развитие компетенций специалистов наших ИТ-служб», – сказал он.

Директор по серверным решениям «Группы Астра» Алексей Фоменко подчеркнул, что республика продемонстрировала всей стране пример масштабного перехода на российские операционные системы. По его словам, подписание нового соглашения открывает следующий важный этап взаимодействия, а «Группа Астра», имея за плечами уникальный опыт миграции ведомств региона, понимает специфику и масштаб задач заказчика. Он добавил, что компания готова предоставить коллегам свою экспертизу и расширить экосистему используемых решений, предлагая долгосрочный платформенный подход на базе Astra Linux.

«Наша общая цель – обеспечить полную технологическую независимость и цифровую безопасность ИТ-контура региона», – заключил Фоменко.