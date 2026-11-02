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Происшествия 2 ноября 2026 11:07

Женщина ночью упала в траншею в РТ и получила травмы, доставали ее спасатели

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В Альметьевске спасли 49-летнюю женщину, упавшую в яму глубиной 2 метра на улице Пугачева.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, на помощь женщине выехали спасатели ПСП Альметьевска. По прибытии выяснилось, что женщина не могла двигаться, жаловалась на боли и периодически теряла сознание. Для того, чтобы не ухудшить состояние пострадавшей, спасатели не стали доставать ее до прибытия врачей.

После того, как приехали медики, женщине аккуратно помогли выбраться и передали ее бригаде скорой для госпитализации.

#гу мчс рф по рт
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