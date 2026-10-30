Число малых технологических компаний в Татарстане превысило 300

По итогам января–сентября 2026 года в Татарстане насчитывалось более 300 малых технологических компаний (МТК). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло более чем на 30%.

Республиканские МТК в основном работают в промышленности, сфере информационных технологий и здравоохранения, добыче полезных ископаемых, научных исследованиях и инженерно-техническом проектировании. Среди их разработок – новые производственные процессы, инженерные комплексы, материалы с улучшенными свойствами, интеллектуальные системы управления и решения на основе искусственного интеллекта.

По состоянию на октябрь 2026 года в России зарегистрировано более 7,7 тыс. малых технологических компаний. Больше всего их в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Татарстан занимает четвертое место в стране. На республику приходится четверть всех МТК Приволжского федерального округа и 4% от общего числа таких компаний в России.

Татарстан также вошел в число лидеров рейтинга инновационного развития регионов, заняв второе место после Москвы. На третьей строчке расположилась Томская область. Высокие позиции республики связаны с активностью и результатами работы инновационного бизнеса.

Кроме того, Татарстан занял первое место по индексу «Качество инновационной политики». Этому способствовали развитие законодательства, создание инфраструктуры поддержки инноваций и участие в федеральных программах.

За девять месяцев 2026 года объем закупок у малых технологических компаний Татарстана достиг 6 млрд рублей. Это почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 3,36 млрд рублей.

Получение статуса МТК открывает компаниям доступ к мерам поддержки без необходимости дополнительно собирать документы и подтверждения. Предприятия республики также участвуют в грантовой программе по «доращиванию» технологических компаний под требования крупных российских корпораций.

Кроме того, малым технологическим компаниям доступны федеральные меры поддержки – от льготного кредитования до получения статуса участника проекта «Сколково».

Поддержку МТК оказывает Министерство экономики Татарстана в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Информацию о мерах поддержки и порядке получения статуса малой технологической компании можно найти на сайте Минэкономики Татарстана. Также консультации доступны по телефону единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.