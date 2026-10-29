На Kazan Digital Week обсудили оптимизацию бизнес-процессов и имидж сотрудников

На площадке международного форума Kazan Digital Week – 2026 состоялся брифинг «Эффективность, которую видно: от цифрового контура компании до личного имиджа сотрудников». Спикером выступила генеральный директор ООО «ТОФЕКТ» Елена Щербакова, которая представила продукты компании – IT-оптимизатор Грис/Gris и ИИ-имиджмейкер ГригСо/GrigSo.

По словам Щербаковой, первый проект Грис/Gris связан с внутренним контуром компаний-заказчиков: он помогает выстраивать внутреннюю эффективность при внедрении IT-разработок и включает антикризисное управление. «Мы выстраиваем мостик между прогрессивными производителями IT-технологий и бизнесом, который хотел бы улучшить свои внутренние процессы», – рассказала гендиректор.

Она привела данные консалтинговых агентств, согласно которым около 70% проектов становятся убыточными. Причина, по словам Щербаковой, – в самом подходе. Чтобы избежать трудностей, специалисты «ТОФЕКТ» проводят аудит внутренних процессов, анализируют точки роста бизнеса и планы по целевым показателям. Спикер выделила критерии, которые должны стать основой для выбора цифрового продукта: стоимость владения разработкой, мягкая интеграция в бизнес и выраженный в деньгах эффект.

«Важным фактором является психологическая готовность коллектива. Мы уделяем этому достаточно внимания, поскольку часто сотрудники боятся, что искусственный интеллект их заменит. Мы объясняем, что ни в коем случае не выступаем за сокращение штата, мы за то, чтобы технология освободила их от рутинных операций и позволила больше заниматься творчеством и стратегическими задачами», – сказала Щербакова, призвав сотрудников не бояться взаимодействовать с искусственным интеллектом.

Второй проект ГригСо/GrigSo представляет собой платформу имиджа с ИИ-ассистентом. «Мы разработали мобильное приложение, в котором изначально предполагалось только формирование цифрового образа. Но когда мы стали больше взаимодействовать с аудиторией, поняли, что люди любят общаться именно с человеком. Поэтому на нашей платформе есть психологи, с которыми можно посоветоваться для формирования своего имиджа», – уточнила гендиректор.

В приложении вводятся биометрические данные человека и ставится задача, например подобрать образ для бизнес-встречи или мероприятия. По словам Щербаковой, стиль для встречи с партнерами восточных и европейских стран может кардинально отличаться. Приложение учитывает все параметры и дает рекомендации по образу, которые при необходимости можно скорректировать с реальным стилистом. «В рамках проекта мы также прорабатываем для компании Кодекс этики, разрабатываем форму для сотрудников. Цвет и фактура активизируют внутренние процессы у человека, делая бренд узнаваемым», – добавила она.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week – 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, выступят более 1 тыс. спикеров. В форуме участвуют более 50 стран, программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровые технологии в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные системы мобильности. Впервые форум прошел в 2020 году.