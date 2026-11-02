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На главную ТИ-Спорт 2 ноября 2026 10:10

Германия может отказаться от ЧМ-2027 из-за допуска россиян

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Германия может отказаться от ЧМ-2027 из-за допуска россиян
Фото: fhr.ru

Председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года должен пройти в Германии с 14 по 30 мая – в Дюссельдорфе, Мангейме и Гельзенкирхене.

Лутц заявил, что не исключает отказа от проведения турнира, и отметил, что ситуация затрагивает политический аспект.

На следующей неделе он отправится в Берлин, где одной из ключевых тем обсуждения станет позиция федерального правительства.

«Не хочу сразу рисовать худший сценарий, но, безусловно, мы вынуждены рассматривать вариант отказа от проведения чемпионата мира. Несмотря на то, что я оптимист, не могу со 100-процентной уверенностью утверждать, что турнир действительно состоится в мае в Дюссельдорфе, Мангейме и Гельзенкирхене. Поскольку здесь также затрагивается политический аспект, на следующей неделе я отправляюсь в Берлин. Впрочем, пока я даже не представляю, чего ожидать. Одной из ключевых тем обсуждения, безусловно, станет то, насколько далеко готово зайти федеральное правительство», – цитирует Лутца MagentaTV.

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