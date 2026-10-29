Эксперт Сибанбаева в рамках KDW рассказала, как деловые встречи помогают бизнесу

На площадке международного форума Kazan Digital Week – 2026 состоялся брифинг «От деловых встреч к международным контрактам: как мероприятия помогают бизнесу выходить на новые рынки». Руководитель коммуникационной группы компании Uni-S Салтанат Сибанбаева рассказала о преимуществах деловых встреч на международных мероприятиях, сложностях в ведении переговоров и инструментах повышения эффективности, сообщает пресс-служба форума.

По ее словам, в современных условиях бизнес стал прагматичнее относиться к участию в форумах. Такое решение связано с ограниченностью ресурсов, однако участие в форуме или выставке может перерасти в заключение международных контрактов.

«Участие в международном мероприятии для бизнеса решает такую важную задачу, как скорость установления деловых контактов. На мероприятии ты получаешь прямой доступ к лицам, принимающим решение. Когда компания хочет выйти на международный рынок, ей недостаточно найти потенциального клиента. Ей важно решить ряд задач, такие как логистика, сертификация, получение разрешительных документов. На форуме ты встречаешь экспертов по всем этим вопросам и таким образом можешь быстрее решить эти задачи», – сказала Сибанбаева.

Она отметила, что выход на международный рынок начинается не с продаж, а с понимания логики потенциальных покупателей, поэтому деловые события становятся эффективным инструментом изучения рынка изнутри – через общение с его непосредственными участниками.

«Когда на мероприятии компания общается с представителями страны, она получает обратную связь. Компания начинает понимать, что стоит за решением покупателя приобрести ее продукцию», – пояснила спикер.

Деловые мероприятия дают редкую возможность увидеть отрасль целиком: сравнить свои технологии и условия с тем, что предлагают представители из других стран. «На мой взгляд, важный момент, почему компании участвуют в деловых мероприятиях – это возможность оценить собственную конкурентоспособность. Очень часто после участия компания меняет свою экспортную стратегию, поскольку появляется понимание, какие позиции стоит улучшить», – добавила она.

Сибанбаева назвала одной из самых распространенных ошибок при участии в деловых мероприятиях сведение всего к презентации продукта. Компании готовят стенды, буклеты, слайды, но забывают, что мероприятие – это инструмент продаж и поиска каналов сбыта. «Важно не только уметь хорошо производить, но и уметь хорошо продавать. Очень важна подготовка к переговорам. Понимать, какую цель и задачу ты решаешь, когда участвуешь в том или ином мероприятии. Важно учитывать специфику работы в той или иной стране», – подчеркнула эксперт.

UNI-S – международная компания, которая занимается организацией масштабных деловых мероприятий, выставок и бизнес-экспедиций. В рамках форума компания организует международные закупочные сессии. Сибанбаева рассказала о специфике формата и поделилась методом работы компании в организации переговоров.

«Международные закупочные сессии – это уникальный максимально практико-ориентированный формат. Как проходит подготовка? В диалоге с компаниями, которые заинтересованы в работе с Россией, мы получаем конкретные характеристики. Под их запросы мы ищем предприятия малого и среднего бизнеса, которые могут на них ответить. До проведения самих переговоров у нас проходит большой анализ, и в конце мы формируем целевые пары, у которых совпадают запрос-предложения. Таким образом, на самих переговорах будет не только знакомство, но обсуждение конкретных моментов. В этом мы видим эффективность мероприятий», – заключила она.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week – 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, выступят более 1 тыс. спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровые технологии в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные системы мобильности. Впервые форум прошел в 2020 году.