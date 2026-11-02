Фитнес-тренер Литовченко: простые упражнения на стуле улучшают кровообращение

Комплекс упражнений на офисном стуле в виде круговых движений головы, наклонов и напряжения ягодиц может эффективно поддерживать здоровье и тонус мышц. Как рассказал «Абзацу» фитнес-тренер Сергей Литовченко, выполнение такой гимнастики каждые три часа должно стать нормой.

Литовченко объяснил, что плавные круговые движения и наклоны головы улучшают кровообращение головного мозга, возвращая энергию, а наклоны туловища сидя усиливают приток крови к нижней части спины. Для улучшения циркуляции в ногах полезно вытягивать конечности вперед, натягивая носок на себя.

По словам специалиста, даже такие простые физические упражнения на стуле намного полезнее пассивного сидения. Короткие паузы в течение трудового дня позволяют оперативно разгрузить организм и поддерживать мышцы в тонусе.

Тренер добавил, что можно делать упражнения на ягодичные мышцы, которые нужно поочередно или одновременно напрягать и расслаблять так, чтобы тело слегка приподнималось на стуле. Десятиминутный разминочный перерыв обеспечит драйв, если повторять его регулярно, а не раз в месяц, заключил Литовченко.