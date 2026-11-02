Деловой центр РФ в Афганистане: нужен диалог с татарской общиной без барьеров

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Российский деловой центр в Афганистане сделал официальное заявление о заинтересованности в укреплении дружественных, деловых, культурных и гуманитарных отношений с татарской общиной Афганистана. В центре подчеркивают, что развитие сотрудничества не должно становиться предметом личных амбиций, ведомственных интересов или искусственных ограничений.

В заявлении отмечается, что афганские татары – важная часть многонационального общества Афганистана. Российский деловой центр выступает за развитие прямых контактов, взаимного доверия, делового партнерства, культурного обмена и реализации совместных проектов.

При этом в центре выражают обеспокоенность тем, что отдельные лица и структуры создают бюрократические барьеры и под надуманными предлогами тормозят инициативы по сближению России и татарской общины Афганистана.

Центр намерен последовательно отстаивать ряд принципов: открытость и прозрачность сотрудничества; равноправное взаимодействие со всеми заинтересованными представителями татарского народа; недопустимость необоснованного вмешательства в законные инициативы; уважение к национальной идентичности, языку, культуре и историческому наследию афганских татар; конструктивный диалог со всеми сторонами, заинтересованными в укреплении российско‑афганских отношений.

В центре призывают отказаться от действий, тормозящих сотрудничество, и перейти к конструктивной работе. Также там отметили, что афганские татары – часть исторического и культурного многообразия страны: они сохраняют свою идентичность, традиции и связи с тюркским миром, а их присутствие в Афганистане – свидетельство тесного переплетения истории народов Центральной Азии, России и Афганистана.

Кроме того, руководство центра выступает за расширение диалога России с Организацией тюркских государств.

Именно такие гуманитарные и культурные связи становятся важным ресурсом «мягкой силы», укрепляющим взаимопонимание.

По мнению центра, это откроет новые возможности для экономического сотрудничества, инвестиций и развития транспортных маршрутов, а Афганистан может стать важным участником такого диалога.