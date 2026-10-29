Протопопов рассказал о синергии ИТ и промышленности на Kazan Digital Week

На площадке международного форума Kazan Digital Week – 2026 состоялся брифинг «Синергия ИТ и промышленности: почему конкурентоспособность рождается на стыке». В мероприятии принял участие генеральный директор особой экономической зоны компании «Иннополис» Олег Протопопов, который рассказал об интеграции программного обеспечения и промышленного оборудования, привлечении центров компетенций и мерах государственной поддержки, а также об искусственном интеллекте и подготовке будущих специалистов, сообщает пресс-служба форума.

По словам Протопопова, слияние программной и аппаратной частей становится все более значимым для современного производства. Этот процесс подкреплен сразу несколькими факторами – от национального проекта по развитию промышленной робототехники до внедрения искусственного интеллекта, который помогает быстрее решать производственные задачи и снижать риски.

«Такие решения становятся все более актуальными и востребованными, и многие компании ищут еще и отечественные готовые решения – зарегистрированные либо из отечественного ПО, либо, если это программно-аппаратный комплекс, это должна быть доверенная система, которую можно включить и интегрировать в себя. Вот на стыке таких вещей сейчас есть большой спрос у компаний», – сказал он.

Отвечая на вопрос о конкретных примерах переноса центров компетенций крупных компаний в регион и о механизмах господдержки, спикер привел свежий пример: компания T-Банк расширила свой центр компетенции в Иннополисе. По его словам, компания не только занимается внутренними разработками, но и создает приложения для преподавателей по всей стране и для бизнеса, объединяя специалистов разного уровня – от разработчиков до сотрудников колл-центра.

«Компания находит ту среду, где она может многогранно развиваться. И безусловно, мы поддерживаем эту работу: проделан большой труд специалистами, которые сами обучаются и обучают других, а компания возмещает свои затраты по уплате НДФЛ. Как мы знаем, основные затраты компании – это фонд оплаты труда. Это, конечно, большое подспорье. Мы надеемся, что помимо этого можно будет быстро развернуться и масштабироваться», – добавил Протопопов.

Отвечая на вопрос о вызовах, которые искусственный интеллект ставит перед бизнесом и резидентами, и о подготовке кадров, способных успевать за изменениями, спикер подчеркнул, что ключевую роль здесь играют люди. Он отметил, что один из пяти федеральных центров по искусственному интеллекту открыт в Университете Иннополис, и рассказал, как компании и даже рядовые пользователи применяют ИИ-решения – от готовых моделей до быстрой разработки собственных продуктов.

«Мы готовим специалистов по отдельному направлению обучения, которое решает задачи в различных сегментах – от здравоохранения до молекулярной химии и подбора. Это вычислительные модели. Что касается того, как используют ИИ компании – каждый делает это по-разному. Каждый, наверное, сейчас, даже обычный обыватель, использует различные системы – от чат-ботов до генерации кода, который может набросать уже каждый. Более того, многие компании, и стартапы в том числе, прямо сейчас реализуют свои быстрые продукты и приложения, на которых можно очень быстро собрать любую модель, любое приложение – опять же, в зависимости от того, как оно упаковано», – рассказал он.

Продолжая тему подготовки кадров, Протопопов отметил, что эта работа комплексная и начинается со школьной скамьи. В Иннополисе выстроена непрерывная образовательная цепочка: лицей – университет – компания.

«В Иннополисе выстроена следующая система: есть средняя образовательная школа в самом городе, есть лицей Иннополиса – туда приезжают ребята из разных регионов, больше половины из них поступают в лицей, и практически 80% затем переходят в Университет Иннополис. Они живут в этой среде, им это нравится, и они остаются здесь. Мы охватываем весь путь: если раньше было только высшее профессиональное образование, то сейчас и СПО, и ДПО тоже прокачивают это направление. Дальше из университета они перетекают в компании. Компания решает вопрос найма самостоятельно, но специалисту легче найти работу – у него большой выбор, куда пойти: от робототехники до стартапа, который занимается разработкой приложений или мобильных игр», – заключил он.