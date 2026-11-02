Axios: Нетаньяху призвал Трампа возобновить удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которых призвал его возобновить военную кампанию против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два информированных источника – американский и израильский.

По словам собеседников издания, Нетаньяху пытался надавать на Трампа, чтобы тот возобновил удары по исламской республике. Однако американский лидер намерен пока дать шанс переговорам – эта стратегия вызывает опасения у израильского Премьера.

Израильский источник охарактеризовал разговор как «жесткий», а американский – как «прямой». Ни Белый дом, ни канцелярия Премьер-министра Израиля не стали комментировать факт беседы.

Разговор состоялся 31 октября. Позднее сам Трамп, выступая 1 ноября перед сторонниками в Дубьюке (штат Айова), упомянул эти переговоры, положительно оценил их и добавил, что одной из тем беседы была ситуация вокруг Ирана.

Израильский 12-й канал утверждает, что Нетаньяху опасается ослабления давления на ИРИ в результате американо-иранских переговоров при посредничестве Катара. Трамп же хочет, чтобы Западный Иерусалим не пытался воздействовать на ход консультаций Вашингтона и Тегерана. Но если переговоры провалятся, позиция Президента США может существенно измениться, констатирует телеканал.

Axios замечает, что власти Штатов одновременно пытаются достичь соглашения с Ираном и готовится к возможному возобновлению масштабных боевых действий. Аналогичным образом администрация Трампа действовала в преддверии направленных против ИРИ операций «Полуночный молот» и «Эпическая ярость» 2025 и 2026 годов.

При этом на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с целью понять, существуют ли точки соприкосновения, позволяющие избежать возобновления войны. Это стало первым контактом с иранской стороной на таком высоком уровне за последние несколько месяцев, поясняет портал.

Сам Трамп дважды отрицал, что поручал Вэнсу направить письмо для оценки возможности возобновления переговоров. По его словам, речь шла о поставках гуманитарной помощи медицинского характера. Вместе с тем Резаи заявил о «заметном изменении» тона американской стороны в этом послании.

Возобновить прямые переговоры США и Ирана сейчас пытается Катар. Для этого представители эмирата три дня подряд (30 и 31 октября, 1 ноября) проводили в Дохе встречи с представителями ИРИ. Но иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что соглашение о возобновлении переговоров пока не достигнуто, а дальнейшее движение в этом направлении зависит от ответов Вашингтона на вопросы Тегерана.

Впрочем, 31 октября Трамп проинформировал журналистов, что Штатам осталось разобраться только с «одним или двумя» объектами в Иране, включая предполагаемый подземный ядерный комплекс под горой Пикакс (Коланг-Газ-Ла). По его оценке, американские военные смогут «очень быстро» «позаботиться» об этой горе.

Ранее, 21 октября, газета The New York Times написала, что США и Израиль готовятся к новой короткой, но интенсивной операции против ИРИ. По словам источников издания, в качестве вероятных целей были определены ядерные объекты, энергетическая инфраструктура, арсеналы ракет и беспилотников.

По данным 12-го канала, перед состоявшимися 27 октября выборами в Кнессет начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир выступил против операции, предполагавшей нанесение ударов по ИРИ до дня голосования. Неизвестно, насколько информация о разногласиях между Замиром и Нетаньяху соответствует действительности.

К концу ноября на Ближний Восток прибудут дополнительные американские корабли, самолеты и морские пехотинцы. Калифорнию покинули авианосец USS Theodore Roosevelt и амфибийная группа из трех кораблей во главе с универсальным десантным кораблем USS Makin Island с 2 тыс. моряков и 2,2 тыс. морских пехотинцев (из 13-го экспедиционного отряда морской пехоты) на борту. Еще в августе глава CENTCOM адмирал Брэд Купер во время визита в Израиль заявлял о необходимости возобновить удары по Ирану.