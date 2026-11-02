В ЦУМе Казани откроют павильон с изделиями якутских мастеров

Павильон «Маленькая Якутия» откроется в казанском ЦУМе 4 ноября, в День народного единства. Посетителям представят изделия якутских мастеров, проведут мастер-классы по северным ремеслам и дегустацию национальных блюд. Также в программе – концерт с участием артистов из Якутии. Все мероприятия будут бесплатными.

Павильон разместится в пространстве 110 на первом этаже ЦУМа. Здесь на постоянной основе будут выставлять изделия якутских мастеров: меховые и ювелирные украшения, работы из мамонтовой кости, ножи и посуду. На открытие приедет делегация из Якутска – более 30 человек во главе с главой городского округа Дмитрием Садовниковым.

Праздничная программа начнется 3 ноября с Дней якутского кино. Гости ЦУМа смогут бесплатно посмотреть три фильма: «Диодорова. Против течения» о паралимпийской чемпионке Анастасии Диодоровой, «Там, где танцуют стерхи», снятый по повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой», и «Не хороните меня без Ивана» (в оригинале – «Кэрэни көрбүт»). Все показы начнутся в 17:00 на втором этаже ЦУМа, в пространстве 212.

Торжественное открытие павильона «Маленькая Якутия» состоится 4 ноября в 14:30. Якутский шаман проведет обряд благословения Алгыс, которым в республике сопровождают праздники и начало важных дел.

В течение дня посетители смогут бесплатно принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий из конского волоса, оберегов, ножей и предметов из мамонтовой кости. Также для гостей организуют дегустацию якутских блюд.

В 16:00 в Конгресс-холле ЦУМа начнется концерт с участием артистов из Якутии и Татарстана. Среди выступающих – композитор Альбина Дегтярева, виртуоз игры на хомусе (якутском варгане) и руководитель группы «Айархаан», а также детский танцевальный коллектив Детской школы искусств №1 Якутска.

Якутия и Татарстан поддерживают дружеские отношения со времен руководителей двух республик Минтимера Шаймиева и Михаила Николаева. Сегодня их связывает, в частности, побратимство Нижнекамска и Якутска. В 2025 году в Якутске прошел федеральный Сабантуй, а этим летом делегация из Якутии посетила Нижнекамск с ответным визитом и привезла национальный праздник Ысыах – главный летний праздник народа саха.

В день открытия павильона «Маленькая Якутия» Нижнекамский район и администрация Якутска подпишут план совместных мероприятий на 2027–2029 годы. Вход на все события Дней Якутии в ЦУМе будет свободным.