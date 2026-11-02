В Казани ограничат движение по ряду улиц 4 ноября

Дивижение автотранспорта ограничат в Казани 4 ноября в связи с празднованием прославления Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов на деловом понедельнике.

«Праздник прославления Казанской иконы Божией Матери пройдет в столице Татарстана 4 ноября и начнется с 7:30 утра с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля», – отметил Сарманов.

Он добавил, что после этого верующие пройдут крестным ходом от Благовещенского собора вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

В связи с этим с 7:00 будет ограничено движение по данному маршруту с дальнейшим снятием ограничения по мере прохождения крестного хода. Кроме того, с 19:00 3 ноября улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.