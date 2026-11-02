В российских детсадах введут занятия о правильном питании

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Воспитанников российских детских садов начнут обучать основам здорового питания в рамках федерального проекта «Добрые игры». Специальную программу разработали Институт изучения детства, семьи и воспитания и Общественный совет при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения, сообщают «Известия».

Курс рассчитан на детей от трех до семи лет и разделен на четыре возрастные группы. Воспитатели будут проводить тематические беседы о пользе продуктов и их влиянии на рост, здоровье и активность человека.

С самыми маленькими дошкольниками обсудят правила гигиены перед едой, использование столовых приборов и познакомят их с основными группами продуктов. Детям постарше объяснят, как питание обеспечивает организм энергией и помогает поддерживать здоровье. Также воспитанникам расскажут о выращивании сельскохозяйственных культур и разведении водных организмов.

Для занятий подготовили иллюстрированные карточки, которые помогут воспитателям объяснять материал в доступной форме.

Материалы программы уже направили во все детские сады страны, сообщил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Федеральный проект «Добрые игры», который называют аналогом школьных «Разговоров о важном», начал реализовываться в российских детских садах в сентябре 2026 года.