Директора казанской УК оштрафовали за невыплату «Татэнерго» 2,5 млн

Директор одной из УК Казани оштрафован за невыплату долга «Татэнерго».

Как сообщили в Госжилинспекции Татарстана, УК «Дружный двор» не выплатила «Татэнерго» 2,5 млн рублей за теплоснабжение, что является грубым нарушением лицензионных требований. Тогда был подан иск в мировой суд, однако на заседание директор УК не явился по неизвестной причине.

По итогам заседания, мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей, а также обязали погасить долг до 8 декабря 2026 года.