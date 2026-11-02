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Происшествия 2 ноября 2026 09:49

Директора казанской УК оштрафовали за невыплату «Татэнерго» 2,5 млн

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Директор одной из УК Казани оштрафован за невыплату долга «Татэнерго».

Как сообщили в Госжилинспекции Татарстана, УК «Дружный двор» не выплатила «Татэнерго» 2,5 млн рублей за теплоснабжение, что является грубым нарушением лицензионных требований. Тогда был подан иск в мировой суд, однако на заседание директор УК не явился по неизвестной причине.

По итогам заседания, мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей, а также обязали погасить долг до 8 декабря 2026 года.

#Госжилинспекция РТ #Татэнерго
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