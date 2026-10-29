Росреестр РТ ответил на популярные вопросы правообладателей земельных участков
Управление Росреестра по Республике Татарстан провело горячую линию по вопросам соблюдения земельного законодательства. Правообладатели чаще всего спрашивали, что делать при нарушении границ участка, в какие сроки на нём должен быть построен жилой дом, по каким признакам определить нарушение земельного законодательства и сколько времени отводится на освоение земли, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.
Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Рустем Садриев отметил, что при нарушении границ участка начинать следует с проверки данных и сбора доказательств. По его словам, нужно заказать у кадастрового инженера геодезические работы — он выполнит замеры, сопоставит фактические границы с данными ЕГРН и подготовит межевой план либо заключение о расхождении. Важно, чтобы инженер состоял в СРО, а его статус можно проверить в реестре на сайте Росреестра. Параллельно следует проверить сведения в ЕГРН, заказав выписку об объекте недвижимости с координатами участка, или воспользоваться Публичной кадастровой картой на платформе Национальной системы пространственных данных (НСПД).
Садриев также рекомендовал зафиксировать ситуацию на местности — сделать фото и видео с привязкой к ориентирам, сохранить переписку с соседями. По возможности вопрос стоит урегулировать мирно: обсудить ситуацию с соседом и зафиксировать договорённости или возражения в акте согласования границ. Если решить мирно не удаётся, можно подать обращение в Росреестр Татарстана через официальный сайт ведомства, личный кабинет на Госуслугах (с авторизацией в ЕСИА) или лично в территориальный отдел. При личном визите нужно взять документ, удостоверяющий личность, и приложить имеющиеся доказательства: выписки, заключение кадастрового инженера, фотоматериалы. Если речь идёт не о границах, а об использовании участка не по назначению, следует проверить вид разрешённого использования в выписке из ЕГРН или на Публичной кадастровой карте и сравнить его с фактическим использованием.
Отвечая на вопрос о сроках строительства жилого дома на давно приобретённом участке, Садриев пояснил, что регулярный уход за землёй, например покос травы, уже считается проявлением добросовестного отношения и частью этапа освоения. Согласно действующим нормам, включая Федеральный закон № 307-ФЗ и Постановление Правительства РФ № 826 от 31.05.2025, сначала даётся до трёх лет на освоение участка — приведение его в состояние, пригодное для застройки. Только после завершения освоения начинается отсчёт семилетнего срока, в течение которого нужно построить дом и зарегистрировать право собственности. Пока длится этап освоения, к ответственности за неиспользование участка не привлекают.
По словам Садриева, для оценки соблюдения земельного законодательства следует учитывать соответствие фактического использования участка виду разрешённого использования, соблюдение установленных границ и признаки неиспользования. Для самопроверки можно воспользоваться сервисом «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований» на сайте Росреестра в разделе «Деятельность — Государственный надзор — Государственный земельный надзор» или в личном кабинете в подразделе «Мои объекты»; сервис доступен как авторизованным, так и неавторизованным пользователям.
Он напомнил, что согласно Федеральному закону № 307-ФЗ, вступившему в силу 1 марта 2025 года, на освоение участка в границах населённого пункта либо предназначенного для садоводства или огородничества даётся три года. Момент начала отсчёта зависит от даты возникновения права собственности: для участков, приобретённых после 1 марта 2025 года, срок стартует со дня внесения записи в ЕГРН, а для более ранних — отсчитывается от 1 марта 2025 года, так что крайний срок освоения для владельцев «старых» участков приходится на 1 марта 2028 года. Под освоением понимают мероприятия по приведению земли в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, — очистку от сорняков, кустарников и мусора, осушение или увлажнение, выравнивание рельефа, уплотнение грунта либо рекультивацию.
Конкретный перечень работ утверждён распоряжением Правительства РФ, при этом собственник сам определяет, какие из них необходимы в его ситуации. Исключение предусмотрено для участков, требующих рекультивации по специальному проекту: в этом случае срок освоения устанавливают в соответствии с проектом.